СМИ: Агент Обамеянга встретился с представителями "Милана"

"Милан" заинтересован в возвращении нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга, выступавшего за красно-черных с 2008 до 2011 года. Как сообщает Football Italia, агент, представляющий интересы 27-летнего габонца, уже провел встречу с представителями миланского клуба, в рамках которой обсуждалась возможность перехода.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Обамеянг принял решение уйти из "Боруссии". Интерес к нему проявлял "Реал". Форвард уже сообщил об этом руководству дортмундского клуба. Действующий контракт игрока истекает в 2020 году.

В завершившемся сезоне нападающий с 31 голом стал лучшим бомбардиром бундеслиги.