СМИ: Ачелотти хочет видеть Бензема в "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти хочет приобрести нападающего "Реала" Карима Бензема, сообщает As. 30-летний француз входит в список приоритетных для Ачелотти игроков наряду с Джеромом Боатенгом и Артуро Видалем из "Баварии".

По данным издания, главным препятствием для приобретения нападающего может стать его высокая зарплата – около 8,5 миллионов евро, а также цена трансфера – "Реал" отпустит Бензема неменее чем за 50 миллионов. Напомним, контракт форварда со "сливочными" рассчитан до 2021 года.

Бензема играет за "Реал" с 2009 года. В завершившемся клубном сезоне француз провел 47 матчей и забил 12 голов во всех турнирах.