Сквозная заявка и лимит на легионеров - в Италии перенимают российский опыт

Вице-комиссар Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта в интервью Undici рассказал о реформе чемпионата страны. По его словам, каждый клуб серии А сможет заявить в третий дивизион свою вторую команду. Она будет состоять из игроков до 21 года (разрешено заявлять двух футболистов до 23 лет) и в ней должно быть определенное количество итальянцев. Ожидается, что игроков из фарм-клуба можно будет заявлять и на матчи серии А. "Молодежки" могут повышаться и понижаться в классе, но не смогут играть в одном турнире со своими первыми командами.

Отметим, что похожие правила действуют в России. Например, свои вторые команды имеют "Спартак" и "Зенит", а для молодых игроков существует молодежное первенство.