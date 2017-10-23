Скандал в Италии: фанаты "Лацио" оставили на "Стадио Олимпико" фотографии Анны Франк в форме "Ромы"

В Италии разгорается очередной скандал, связанный с фанатами "Лацио". Во время матча серии А с "Кальяри" (3:0) фанатская трибуна болельщиков "Лацио" на "Стадио Олимпико" была закрыта из-за расистского поведения на предыдущих играх. Однако фанаты разместились на другой трибуне, которую обычно занимают болельщики "Ромы" во время своих домашних матчей.

Как сообщает Football Italia, фанаты "Лацио" оставили на сиденьях стадиона послание своим визави из "Ромы". На сиденьях были оставлены материалы оскорбительного содержания, в том числе антисемитского и гомофобного. Среди этих материалов были и фотографии еврейской девочки Анны Франк, чей дневник, описывающий гонения со стороны нацистов во времена Третьего рейха, стал мировым бестселлером. Причем на фото девочка была в форме "Ромы".

По этому поводу Федерация футбола Италии начала расследование.