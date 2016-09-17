Синиша Михайлович: "У Макси Лопеса 7 кг лишнего веса, это как бегать с холодильником в руках"

Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович заявил, что нападающий команды Макси Лопес получил травму из-за лишнего веса. Специалист отметил, что аргентинца ждет серьезная работа над своей формой.

– Лопес находится в ужасной форме, – цитирует Football Italia Михайловича. – Я поблагодарил его за то, что стиснув зубы он смог отыграть против "Аталанты" (1:2), но на следующий день я прямо ему сказал, что лишние 7 кг – это как бегать с холодильником в руках. И если он так сыграл в такой форме, представьте, как он может выступать в оптимальных кондициях.

Он и травму получил из-за избыточного веса. Макси необходимо похудеть. В первую очередь он должен быть зол сам на себя. Это не тот Лопес, которого я знал по игре за "Катанию" и "Сампдорию". Сейчас мы посадили его на специальную диету, благодаря которой каждую неделю он должен сбрасывать один килограмм. Результаты работы над своей формой он услышит от меня.