Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович после поражения от "Наполи" (3:5) в матче 17-го тура чемпионата Италии заявил, что судьбу встречи решили первые 25 минут игры, после которых его подопечные не смогли восстановиться. "Наполи" идет на третьем месте в серии А, "Торино" расположился на девятой строчке.

– Я хочу сделать комплимент "Наполи", потому что они заслужили свою победу, – цитирует Sky Sport Italia Михайловича. – Мы дали им слишком много свободного пространства, а они оказались смертельно опасны в таких ситуациях. Нас застали врасплох в первые 25 минут. Мы попытались вернуться в игру во второй половине тайма, но было уже поздно. Может быть, нам стоило проиграть, чтобы увидеть свои проблемы и в следующий раз играть лучше.

Мы забили три мяча, но имели еще четыре шанса. Мы пропустили голы в моментах, к которым готовились и тренировали – это позор.