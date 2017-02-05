20:59 5 февраля | ФУТБОЛ — Италия

Синиша Михайлович: "С этого момента пенальти в "Торино" бьет только Белотти"

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Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович после игры 23-го тура чемпионата Италии против "Эмполи" (1:1) заявил, что отныне удары с 11-метровой отметки будет исполнять только нападающий команды Андреа Белотти. При счете 1:1 в минувшей игре нападающий туринцев Яго Фальке не смог реализовать пенальти.

– К сожалению, в текущем сезоне мы не забили четвертый пенальти, – цитирует Sky Sport Italia Михайловича. – У нас есть три исполнителя ударов с точки: Льяич, Фальке и Белотти. План был таков, что кто чувствует себя лучше, тот и бьет. Учитывая регулярные промахи, могу твердо заявить, что с этого момента пенальти в "Торино" бьет только Белотти.

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Материалы REN-TV

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