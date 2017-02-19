Синиша Михайлович: "Рома" давала шансы вернуться в игру"

Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович похвалил свою команду, несмотря на поражение в матче чемпионата Италии с "Ромой" (1:4). По его словам, у туринцев были возможности исправить положение.

– В самом начале мы испытывали некоторые трудности, и "Рома" этим воспользовалась, а когда мы игру улучшили, нам просто не хватало голов, – цитирует Mediaset Михайловича. – Несмотря на травмы трех из четырех центральных защитников, я увидел хорошую игру "Торино". Мы играли в открытый футбол. К сожалению, уступили. "Рома" давала нам шансы вернуться в игру, но мы ими не пользовались. Однако даже при счете 0:3 продолжали бороться. Понимали, что будет тяжело. "Рома" дома выиграла все матчи в этом сезоне, и она неспроста занимает второе место в серии А. Удивительно, что все четыре мяча пропустили после дальних ударов. Джо Харту даже не пришлось спасать ворота, и все же он пропустил четыре мяча. Он ничего не мог поделать.