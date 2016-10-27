08:22 | ФУТБОЛ — Италия

Синиша Михайлович: "Не стыдно проиграть "Интеру", но стыдно проиграть без стремления к победе"

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Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович после игры 10-го тура чемпионата Италии против "Интера" (1:2) заявил, что недоволен выступлением своих подопечных. Специалист подчеркнул, что его команда заслужила поражение.

– Не совсем доволен нашей игрой в этой встрече, – сказал для Rai Sport Михайлович. – В первой половине мы были слишком вялыми, действовали медленно. Мы готовились к совершенно другому, но когда вышли на поле – не смогли оказать давление на "Интер". Не стыдно проиграть на "Сан-Сиро", но стыдно проиграть не пытаясь выиграть. Это заслуженное поражение, мы подарили "Интеру" 3 очка.

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