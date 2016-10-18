09:59 | ФУТБОЛ — Италия

Синиша Михайлович: "Не имею ни малейшего желания отомстить "Милану"

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Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович не собирается мстить "Милану", который уволил его в прошлом сезоне. Туринский коллектив после 8 туров находится на 4-м месте в турнирной таблице, отставая от "россонери" всего на 2 очка.

- Не жалею об увольнении из "Милана", и не имею ни малейшего желания мести, - цитирует Football Italia Михайловича. - Я буду вечно благодарен Берлускони и Галлиани за предоставленную мне возможность тренировать такую команду, как "Милан". Теперь же я в "Торино", где есть амбициозный президент, который создал меньший клуб, чем "Милан", но в котором все знают, что они должны делать.

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