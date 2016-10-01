Синиша Михайлович: "Матч с "Фиорентиной" - экзамен для "Торино" после победы над "Ромой"

Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович надеется на успех в матче 7-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной". По его мнению, "быкам" необходимо доказать, что победа над "Ромой" в прошлые выходные не была случайной.

- Завтра "Торино" должен показать свою зрелость и сдать выпускной экзамен после прохождения теста в матче с "Ромой", - цитирует Football Italia Михайловича. - "Фиорентина" играет по-другому - более собранно, чем "Рома". Они не забивают много голов, но и не пропускают тоже. Нужно изменить подход, чтобы получить три очка. Хочу видеть последовательность в работе, чтобы продолжать расти.