Синиша Михайлович: "Играя как с "Палермо", "Торино" может победить кого угодно"

Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович остался доволен победой над "Палермо" в матче 8-го тура чемпионата Италии (4:1). По его мнению, если команда будет играть так всегда, то сможет одолеть любого соперника.

- Мы должны оставаться на земле и продолжать работать, - цитирует Football Italia Михайловича. - Но играя так, как сегодня, мы можем победить кого угодно. У нас была сильная игра, мы пропустили гол, но быстро отреагировали на него. Единственное, что мне не понравилось, - как мы расслабились после четвертого гола, что не должно происходить, потому что команда должна всегда играть одинаково от начала и до конца встречи.