Синиша Михайлович: "Харт учит итальянский, а то вдруг он начнет неправильно направлять защитников"

Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович отметил, что арендованный у "Манчестер Сити" вратарь Джо Харт уже адаптировался в команде. Также специалист рассказал, что англичанин уже приступил к изучению итальянского языка.

– Харт выглядит очень решительно, – цитирует Football Italia Михайловича. – Я разговаривал с ним перед подписанием контракта, чтобы удостовериться в его желании перейти к нам. Я очень доволен Хартом, он уже наладил отношения с новыми партнерами, пытается общаться на итальянском языке. Даже по телефону Джо произвел приятное впечатление. Он учит язык, что крайне важно игроку его позиции. При других обстоятельствах он может начать неправильно направлять защитников (улыбается).