20:59 | ФУТБОЛ — Италия

Синиша Михайлович: "Харт мог бы сыграть лучше с "Аталантой"

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Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович посетовал на индивидуальные ошибки своих игроков в матче 3-го тура чемпионата Италии против "Аталанты" (1:2). Также он остался не до конца доволен игрой голкипера Джо Харта, допустившего одну из ошибок, которая привела к пропущенному голу.

- Харт сделал несколько хороших сэйвов, но мог бы сыграть и лучше, - цитирует Goal Михайловича. - Я не злюсь на игроков за ошибки, но мне не нравится, когда парни не делают то, что мы готовим в течение недели. Сегодня были индивидуальные ошибки, и, конечно же, если вы меньше их делаете, то ваши шансы на победу больше. Все пропущенные сегодня голы являются результатом ошибочных действий отдельных игроков.

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