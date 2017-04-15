Синиша Михайлович: "Харт хочет остаться в "Торино", но мы не можем выкупить его контракт"

Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович отметил, что голкипер Джо Харт согласен остаться в команде на следующий сезон. По его словам, в этом вопросе все зависит от позиции "Манчестер Сити", которому принадлежит контракт игрока.

- Харт хочет остаться в Турине, - приводит Football Italia слова Михайловича. - Но клуб не может выкупить его контракт. В лучшем случае мы сможем продлить аренду еще на год, но это зависит от желания "Манчестер Сити". Должны решить этот вопрос как можно быстрее. Если не получится оставить Харта, то нужно будет менять наши планы.

Напомним, Харт перешел в "Торино" летом 2016 года на правах аренды. В этом сезоне вратарь провел 30 матчей за команду, в которых пропустил 50 мячей.