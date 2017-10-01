Синиша Михайлович: "Это была абсурдная игра"

Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович назвал абсурдной игру чемпионата Италии с "Вероной" (2:2). До 87-й минуты туринцы вели со счетом 2:0.

– Это была абсурдная игра, невероятная, – цитирует Sky Italia Михайловича. – Плохо, что потеряли два очка. В первом тайме справлялись успешно, но не во втором. Мы заканчивали игру вдесятером и справились не лучшим образом. Нам в этом сезоне несколько раз не везло с видеоповторами. В конце игры их использование было оправданным, решения приняты верно. Но по ходу сезона два или три раза арбитры не использовали повторы, когда это нужно было. Это принесло бы нам очка четыре.