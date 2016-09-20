Синиша Михайлович: "Даже с проблемами в составе "Торино" не должен опускать рук"

Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович отметил, что команде приходится непросто без нападающих Адема Ляича и Андреа Белотти. Наставник "бордовых" сравнил отсутствие двух игроков команды с ситуацией в "Ювентусе", где в последнее время на поле из-за травм не выходят форварды Пауло Дибала и Гонсало Игуаин.

– Я не люблю говорить о тех, кто по разным причинам не может помочь команде, – цитирует Football Italia Михайловича. – Эффективность "Торино" без Ляича и Белотти чем-то напоминает "Ювентус" без Дибалы и Игуаина. Для нас это, безусловно, проблема.

В предстоящем матче с "Пескарой" мы должны собраться и показать свой лучший футбол, чтобы не потерять доверие болельщиков. Напомню, что во встрече с "Эмполи" мы остались еще и без Макси Лопеса. Но даже с имеющимися проблемами в составе мы не должны опускать рук. Постараемся воспользоваться максимальным количеством возможностей по ходу предстоящего матча.

На старте сезона у нас в активе 4 очка. Мы сами упустили возможность заполучить в два раза больше. Однако положительным моментом в игре команды является тот факт, что ни с одним соперником мы не выглядели слабее. На данный момент мы ждем результатов обследования по Белотти. Возможно, при удачном раскладе он сможет начать предстоящую встречу на скамейке запасных.