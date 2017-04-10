Симоне Индзаги: "Второй гол "Наполи" был обидным"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги считает, что в матче чемпионата Италии с "Наполи" (0:3) ключевым стал второй пропущенный мяч в начале второго тайма. До этой встречи римляне не проигрывали девять матчей кряду в серии А.

– Я знал, что замены нас усилят, но пока мы готовили перестановки, "Наполи" забил второй мяч, – цитирует Sky Italia Индзаги. – Это было очень обидно, потому что мы имели три или четыре шанса забить. У нас была прекрасная возможность приблизиться к "Наполи", но мы своими ошибками сделали подарок сопернику. При этом я считаю, что "Лацио" провел отличный второй тайм.