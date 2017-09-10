Симоне Индзаги: "В игре с "Миланом" "Лацио" показал все, на что способен"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги после матча 3-го тура чемпионата Италии против "Милана" (4:1) признался, что не ожидал такого результата перед игрой. Специалист также отметил, что "орлам" будет тяжело бороться за место в Лиге чемпионов.

– В этом году нам будет сложнее, так как нам предстоят игры Лиги Европы, – цитирует Mediaset Premium Индзаги. – Если мы всегда будем играть, как сегодня, тогда мы добьемся больших успехов. Перед матчем с "Миланом" никто не ожидал этого результата. Однако сегодня мы показали на что способны.

Борьба за Лигу чемпионов? Она будет очень сложной, потому что нам противостоят сильные конкуренты. Иммобиле? У меня нет слов, чтобы описать его игру, хотя я знал, что он действительно поможет нам в этом сезоне. Теперь он - лидер, он назначен одним из наших капитанов.