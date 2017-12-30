Симоне Индзаги: "С VAR "Лацио" недобрал 7 очков, мне не нравится эта технология"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги выразил сожаление в связи с отмененным пенальти в матче чемпионата Италии против "Интера" (0:0). В одном из эпизодов мяч в штрафной попал в руку Милана Шкриньяра. После просмотра видеоповтора арбитр решали не назначать 11-метровый удар. Технология VAR (видеоассистент арбитра) используется в серии A с этог сезона.

- С учетом двух очков сегодня мы недобрали в этом сезоне семь баллов с VAR, - цитирует Football Italia Индзаги. - Очевидно, VAR не идет на пользу "Лацио". Я согласен с тем, что в этом эпизоде не было пенальти, но факт в том, что были решения не в нашу пользу, в которых VAR даже не проверялся.

Буду честен, мне не нравится эта технология. Мне больше нравится Лига Европы, где нет VAR. Я не думаю, что игрокам, тренерам, болельщикам или журналистам будет интересно ждать 2-3 минуты, прежде чем праздновать гол. В любом случае мы заслужили сегодня победу.