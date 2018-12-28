Симоне Индзаги: "Расизм отталкивает людей от похода на стадион"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги заявил, что расизм отталкивает болельщиков от похода на стадион. В матче 18-го тура серии А между "Интером" и "Наполи" (1:0) оскорблениям на подобной почве подвергся защитник неаполитанцев Калиду Кулибали.

- Я думаю, Анчелотти был прав в том, что команды надо уводить с поля в подобных случаях, - приводит слова Индзаги Football Italia. - С проблемой расизма нужно работать на более глубоком уровне. Это мешает семьям и детям приходить на стадион. Расизм отталкивает людей от футбола, поэтому все меньше болельщиков приходят на матчи.

"Лацио" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко после 18 туров.

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