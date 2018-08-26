Симоне Индзаги: "Против "Ювентуса" такой игры недостаточно"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги - о поражении в матче с "Ювентусом" (0:2) в матче первого тура чемпионата Италии.

- Я недоволен. Мы провели два довольно достойных матча, но против "Наполи" и "Ювентуса" этого недостаточно, - цитирует тренера Football Italia. - Мы должны делать больше в таких матчах. Все должны прибавить, было бы излишним говорить об одном или другом конкретном игроке. Честно говоря, мы предпочли бы другой календарь. Но мы не можем позволить себе недостаток концентрации. Мы должны были сделать больше.

В первом туре "Лацио" уступил "Наполи" (1:2).