22:55 4 декабря | ФУТБОЛ — Италия

Симоне Индзаги: "Поражение от "Ромы" - это позор и огромное разочарование для "Лацио"

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Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги после матча 15-го тура чемпионата Италии против "Ромы" (0:2) отметил, что его команде не хватило решительности. По словам наставника, он ожидал большего от своих игроков.

- Нам не хватило решительности, - приводит Sky Sport Italia слова Индзаги. - В первом тайме я не помню ни одного удара по воротам "Ромы". Это позор и огромное разочарование для меня и ребят. Я понимаю, что будет критика в наш адрес. Ожидал большего от своей команды. Но соперник хорошо сыграл в обороне, а потом мы сделали два подарка "Роме". Это поражение поможет нам в росте, но я бы предпочел потерпеть его в матче с другой командой.

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