Симоне Индзаги: "Не думаю, что "Лацио" заслужил поражение"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги - о матче с "Наполи" (1:2) в первом туре чемпионата Италии.

- Это было наше обычное затмение, - цитирует тренера Football Italia. - Не думаю, что мы заслужили поражение. Мы играли хорошо и практически не позволили создать "Наполи", но нам не хватило концентрации, необходимой в таких матчах. У нас есть несколько игроков, которые начали тренироваться 2-3 августа, и нам пришлось их использовать. Календарь у нас тоже не самый простой, на старте нам достался сложный соперник. Но нам нужно засучить рукава и работать.