Симоне Индзаги: "Наполи" и "Ювентус" – сильнейшие в серии А"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги после матча 12-го тура чемпионата Италии с "Наполи" (1:1) отдал должное команде соперника. По словам специалиста, его подопечные должны обрести стабильность.

– "Наполи" произвел очень хорошее впечатление по этому матчу, – приводит Tmw слова Индзаги. – Команда прекрасно организована и не дает сопернику проявить сильные качества. Неаполитанцы вместе с "Ювентусом" – лучшие в серии А. Затем идут "Рома" и "Милан", которые нельзя сбрасывать со счетов. "Лацио" должен прибавить в стабильности.