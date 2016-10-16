Симоне Индзаги: "Лацио" постарается укрепить свои позиции в матче с "Болоньей"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги в преддверии домашнего матча 8-го тура чемпионата Италии против "Болоньи" отметил, что у его команды есть отличные шансы продолжить успешные результаты на старте сезона. В случае победы в предстоящей встрече римский клуб поднимется на второе место в турнирной таблице серии А.

– Для нас было бы здорово одержать третью победу подряд, – приводит Football Italia слова Индзаги. – К матчу против "Болоньи" мы готовы очень хорошо, постараемся вновь порадовать наших болельщиков. Каждая игра показывает сильные и слабые стороны, поэтому мы работаем над ошибками и делаем определенные выводы.

У нас одна из самых молодых команда в серии А, которая обладает огромным потенциалом. Определенно, у нас есть все для того, чтобы прогрессировать.

По словам Индзаги, к игре с "Болоньей" в состав вернется голкипер Федерико Маркетти, восстановившийся после травмы икроножной мышцы. Помочь команде из-за повреждений не смогут Лукас Билья, Душан Баста, Рикардо Кишна и Жордан Лукаку. Матч между "Лацио" и "Болоньей" состоится 16 октября. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.