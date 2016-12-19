07:59 | ФУТБОЛ — Италия

Симоне Индзаги: "Лацио" победил "Фиорентину" более чем заслуженно"

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Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги после матча 17-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (3:1) подчеркнул, что остался доволен игрой своих подопечных. По словам специалиста, его команда добилась успеха заслуженно. Римляне набрали 34 очка и теперь делят третье место в турнирной таблице серии А с "Наполи".

– "Лацио" провел отменный матч, – приводит Tmw слова Индзаги. – Считаю, что мы победили более чем заслуженно. К тому же арбитр должен был удалить Томовича в эпизоде с пенальти. При таком раскладе мы бы все решили уже в первом тайме.

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