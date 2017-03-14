Симоне Индзаги: "Лацио" должен быть вторым, но "Рома" и "Наполи" набрали невероятный темп"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги после матча 28-го тура чемпионата Италии против "Торино" (3:1) отметил, что команда ставит перед собой цель пробиться в Лигу чемпионов. После этого результата "орлы" вышли на четвертое место и отстают от третьего "Наполи" на четыре очка.

- Стремимся ли мы к Лиге чемпионов? Я никогда не скрывал этого, - приводит Football Italia слова Индзаги. - В любом другом сезоне мы уже должны были быть вторыми, но "Рома" и "Наполи" набрали невероятный темп. Но нам нужно оглядываться и назад.