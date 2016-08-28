Симоне Индзаги: "Доволен игрой, но не результатом"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги отметил, что его команда хорошо провела встречу 2-го тура серии А с "Ювентусом", несмотря на поражение со счетом 0:1. По мнению ИНдзаги, результат несправедлив, поскольку римляне показали достойный футбол.

- Я не сторонник изменения схемы, но в игре с "Ювентусом" мы должны были перейти на расстановку 3-4-3, - цитирует Football-Italia Индзаги. - Мы должны были лучше реализовывать моменты. Нужно проанализировать матч, но могу сказать, что я доволен игрой команды, но не результатом. Мы допустили одну ошибку и она стала фатальной. Результат несправедлив, поскольку мы играли очень хорошо.