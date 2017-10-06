Сильвио Берлускони: "С таким количеством денег "Милан" не мог купить топовых футболистов?"

Бывший президент "Милана" Сильвио Берлускони раскритиковал нынешнее руковоство клуба. По его мнению, клуб мог лучше провести трансферную кампанию в летнее транферное окно.

- Не помню, чтобы какой-либо серьезный клуб подписывал летом 11 новичков, - цитирует Corriere della Sera Берлускони. С такими деньгами "Милан" не мог купить топ-футболистов? Объясните мне, как можно оставлять на скамейке Сусо и Бонавентуру? Это очень сильные футболисты. "Милан" назначил капитаном Бонуччи, который долгое время выступал за "Ювентус". А как же Монтоливо?