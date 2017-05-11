Сильвио Берлускони: "Продал "Милан" китайцам, потому что не доверяю итальянским бизнесменам"

Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони подчеркнул, что принял решение продать клуб китайским инвесторам, потому что не нашел достойных кандидатов в Италии. Берлускони владел "Миланом" с 1986 года, а сделка по передаче китайцам была завершена 13 апреля этого года.

- Многие закрывают свой бизнес, продают его иностранцам, - цитирует Football Italia Берлускони. - Среди итальянцев больше нет заслуживающих доверия бизнесменов. Нефтяные деньги сильно изменили футбол.

Но я остаюсь самым большим фанатом "Милана" и очень скучаю по нему.