Сильвио Берлускони: "Мне не нравится игра "Милана" при Гаттузо"

Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони заявил, что ему не нравится, как играют "россонери" под руководством Дженнаро Гаттузо.

- Мне не нравятся представления Гаттузо о футболе, - сказал Берлускони в интервью monza-news.it. - Не понимаю, почему он выбрал именно такой стиль для "Милана". Я бы добавил еще одного нападающего к Игуаину, а Сусо оставил чуть позади. Конечно, я буду смотреть дерби по телевизору, но с ощущением разочарования от стиля игры "Милана". В целом я больше не смотрю серию А. Меня интересует только "Монца".

Напомним, недавно Берлускони стал владельцем клуба "Монца", выступающего в серии С.

"Милан" после семи туров занимает 10-е место в чемпионате Италии, имея в активе 12 очков.

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