Сильвио Берлускони: "Милану" нельзя играть с одним нападающим в составе"

Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони высказал мнение, что красно-черным стоит поменять игровую модель. По словам Берлускони, один чистый форвард в составе – это слишком мало.

– Мне не нравится тактика, которой придерживается "Милан" в предыдущем и текущем сезонах. У команды сейчас только один нападающий, так что он как правило наносит один-два удара за весь матч, – цитирует Rai New 24 Берлускони. – Тренер Вуядин Бошков говорил, что для того, чтобы забивать, надо бить по воротам. Гаттузо нужно прислушаться к этим словам.

"Милан" после 23 туров занимает восьмое место в турнирной таблице. По забитым мячами клуб идет 11-м.