Сильвио Берлускони: "Чтобы остановить "Ювентус", нужно заменить всех судей в Италии"

Президент "Милана" Сильвио Берлускони отметил, что остановить "Ювентус" можно, но для этого необходимо поменять всех судей, обслуживающих матчи чемпионата. С 2011 года туринская команда завоевала пять национальных титулов. В этом сезоне "зебры" лидируют в серии А с семиочковым преимуществом над "Ромой".

- Как остановить "Ювентус"? Нужно заменить всех судей в серии А, - приводит Football Italia слова Берлускони.