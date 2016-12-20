23:39 20 декабря | ФУТБОЛ — Италия

Сильвио Берлускони: "Чтобы остановить "Ювентус", нужно заменить всех судей в Италии"

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Президент "Милана" Сильвио Берлускони отметил, что остановить "Ювентус" можно, но для этого необходимо поменять всех судей, обслуживающих матчи чемпионата. С 2011 года туринская команда завоевала пять национальных титулов. В этом сезоне "зебры" лидируют в серии А с семиочковым преимуществом над "Ромой".

- Как остановить "Ювентус"? Нужно заменить всех судей в серии А, - приводит Football Italia слова Берлускони.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Платошкин Андрей

Совсем Сильвио плохой стал))). Ничего Милан выиграть не может,а у него все судьи виноваты. Тренера Алегри выгнал, а он с Юве титулы собирает!!! Совсем Сильвио плохой стал!!

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