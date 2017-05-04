Сильвано Мартина: "Буффон не одержим "Золотым мячом"

Агент вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина заявил, что его клиент никогда не был одержим получением "Золотого мяча". По его мнению, карьера 39-летнего итальянца говорит сама за себя.

- Буффон всегда думает лишь о том, что происходит на поле, добавить нечего, - цитирует Tuttomercatoweb Мартину. - Даже в 39 лет он по-прежнему готов приносить результат, как никакой другой вратарь. У него есть качества, которых я не вижу ни в каких других голкиперах.

"Золотой мяч"? Если он выигрывает, то выигрывает, если нет, то нет. Он не одержим этой наградой, этот трофей ничего не изменит в карьере, которая говорит сама за себя.