Штефан Лихтштайнер: "Буффон - лучший вратарь в истории футбола"

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер после матча 21-го тура чемпионата Италии против "Дженоа" (1:0) отметил, что его команда голодна до побед. Футболист также добавил, что вратарь Джанлуиджи Буффон – лучший голкипер в истории.

– Может быть, Буффон будет играть в следующем сезоне, – сказал для Premium Sport Лихтштайнер. – Мы надеемся на это, потому что он лучший вратарь в истории футбола.

Матч с "Дженоа"? Было важно завоевать три очка. Очевидно, мы хотим выиграть скудетто, мы голодны до побед.

Останусь ли я в следующем сезоне в "Ювентусе"? Я не знаю. Я сосредоточен на том, чтобы отработать свой контракт, который истекает в июне. А после мы посмотрим.