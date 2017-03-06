Шоумен по кличке "Гиена" стал новым президентом "Палермо"

Бывший ведущий телевизионных и радиопрограмм Пол Баккальини стал новым президентом "Палермо", информирует клубная пресс-служба. На этом посту итало-американский бизнесмен по кличке "Гиена" заменил Маурицио Дзампарини, который объявил об уходе в отставку в конце февраля. Отметим, что во время правления Дзампарини с 2002 года в команде сменилось 29 главных тренеров.

This is the new president of Palermo football club, the Italo-American Paul Baccaglini.

I'm not joking at all. pic.twitter.com/st5hBynQgx – Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 6 марта 2017 г.