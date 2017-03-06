17:53 | ФУТБОЛ — Италия

Шоумен по кличке "Гиена" стал новым президентом "Палермо"

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Бывший ведущий телевизионных и радиопрограмм Пол Баккальини стал новым президентом "Палермо", информирует клубная пресс-служба. На этом посту итало-американский бизнесмен по кличке "Гиена" заменил Маурицио Дзампарини, который объявил об уходе в отставку в конце февраля. Отметим, что во время правления Дзампарини с 2002 года в команде сменилось 29 главных тренеров.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

И тут ТОЛЕРАСТ просочился!?.......... И что ЭТО "татуированное" понимает в ФУТБОЛЬНОМ "бизДнесе"????? Или его не для этой "ИГРЫ" ПОДОБРАЛИ???........

18:07

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