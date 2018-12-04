Шкриньяр назвал четырех лучших защитников в чемпионате Италии

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр заявил, что не собирается покидать клуб. 23-летний словак также назвал четырех игроков обороны, которых он считает лучшими в серии А.

- Лучшие защитники чемпионата Италии, не считая футболистов "Интера", - это Калиду Кулибали ("Наполи"), Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи (оба - "Ювентус") и Костас Манолас ("Рома"). Перейду ли я в другой клуб? Это слухи. "Интер" - большой клуб. Фанаты могут расслабиться, я счастлив здесь.

В текущем сезоне Шкриньяр провел 17 матчей за "Интер".

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