Шик вместо "Ромы" мог перейти в "ПСЖ"

Павел Паска, агент нападающего "Ромы" Патрика Шика, отметил, что форвард сделал правильный выбор, перейдя из "Сампдории" в римскую команду. Паска также добавил, что 21-летним чехом интересовался "ПСЖ".

- Если бы мы рассматривали только финансы и статусность клуба, вероятно, мы бы согласились на предложение от "ПСЖ", - цитирует iSport Blesk Паску. - Они были серьезными и решительными. Но мы выбрали "Рому", потому что это для него будет лучшим решением. У "Сампдории" были куда более выгодные предложения, но президент Массимо Ферреро сдержал свое слово и с уважением отнесся к выбору Шика. Затем мы закрыли все детали с римлянами буквально за 15 минут.