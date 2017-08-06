Шик перейдет в "Интер" за 30,5 миллиона евро?

"Интер" готов заплатить 30,5 миллиона евро за трансфер нападающего "Сампдории" Патрика Шика, сообщает Football Italia. Отмечается, что переход 21-летнего чеха в клуб из Милана состоится, если он избавился от проблем со здоровьем, которые помешали его переходу в "Ювентус".

Ожидается, что Шик пройдет медосмотр на следующей неделе. Если обследование пройдет без осложнений, "неррадзури" приступят к оформлению трансфера.

Напомним, в прошлом сезоне чешский форвард провел 32 матча в чемпионате Италии, забив 11 мячей и отдав 6 результативных передач.