Шевченко назвал ключевого игрока "Милана"

Бывший нападающий "Милана" Андрей Шевченко заявил, что форвард "россонери" Гонсало Игуаин может многому научить молодых игроков команды.

- С приходом нового владельца в "Милане" станет больше ясности, - сказал Шевченко в интервью Sky Italia. - Я вижу направление, в котором будет двигаться команда. Думаю, огромную роль в "Милане" стал играть Игуаин. В команде много неопытных игроков, которым он поможет совершенствоваться. Дерби с "Интером"? Это будет прекрасное соревнование.

После 8 туров "Милан" занимает 10-е место в чемпионате Италии, имея в активе 12 очков. Следующий матч команда проведет против "Интера".

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