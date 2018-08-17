Серия А ответила президенту ла Лиги

Пресс-служба серии А ответила президенту ла лиги Хавьеру Тебасу на критику в адрес итальянских клубов. В заявлении говорится, что сериа А огорчена и возмущена обвинениями главы испанского чемпионата в финансовых махинациях.

- Заявления без каких-либо оснований посягают на имидж и репутацию лиги, а также ставят под сомнение целостность двух итальянских клубов, - говорится в заявлении серии А. - Серия A не может спокойно принимать подобные комментарии, которые СМИ используют для дестабилизации нашего положения на международной арене. Клубы лиги действуют в рамках установленных параметров,согласно всем международным правилам. Четыре итальянских клуба выступят на групповом этапе Лиги чемпионов. Мы уверены, что дух и престиж серии А не пугают, а скорее мотивируют европейские клубы новыми горизонтами конкуренции и зрелищ.

Ранее сообщалось, что Тебас резко раскритиковал итальянские клубы. Он заявил, что не понимает некоторые трансферы, которые происходят на рынке и что по его мнению, "Интер" использует финансовые махинации для привлечения игроков.