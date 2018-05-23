Сегодня "Наполи" продолжит переговоры с Анчелотти

Карло Анчелотти накануне провел переговоры с президентом "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом. Сегодня стороны продолжат разговор о работе специалиста главным тренером.

Как сообщает Football Italia, стороны вчера пообщались в Риме, встреча продолжалась более трех часов. Кроме Де Лаурентиса, в ней участвовал спортивный директор клуба Клаудио Джунтоли.

Ранее сообщалось, что договоренность о контракте уже достигнута. Сегодня будут обсуждаться детали будущего соглашения. Нынешний главный тренер команды Маурицио Сарри имеет предложение от "Зенита".