Щенсны рассказал, как изменилась игра "Ювентуса" с переходом Роналду

Голкипер "Ювентуса" Войчех Щенсны заявил, что его команда перестала беспокоиться за свои атаки с переходом нападающего Криштиану Роналду. 33-летний португалец присоединился к "бьянконери" 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт.

- С приходом Криштиану команда поняла, что нужно просто грамотно выполнять свою работу в обороне, - приводит слова Щенсны Football Italia. - Наши нападающие обязательно придумают что-то впереди. У нас три прекрасных форварда: Роналду, Манджукич и Дибала. Поэтому мы не переживаем и обычно набираем по три очка в каждом матче.

В текущем сезоне Роналду провел 22 матча за "Ювентус", забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.

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