"Сассуоло" вышел в 1/8 финала Кубка Италии, забив на третьей добавленной минуте

В матче 4-го предварительного раунда Кубка Италии "Сассуоло" дома победил "Бари" со счетом 2:1. В составе "петушков" с пенальти забил нападающий Нене. У победителей отличились форварды Диего Фальчинелли и Маттео Политано. Победный гол был забит на 90+3-й минуте.

В 1/8 финала Кубка Италии черно-зеленые встретятся с "Аталантой". Встреча состоится 20 декабря в Бергамо.

Кубок Италии

4-й раунд

"Сассуоло" - "Бари" - 2:1 (1:0)

Голы: Фальчинелли, 34 (1:0). Нене, 64 - с пенальти (1:1). Политано, 90+3 (2:1).

"Сассуоло": Пеголо, Пелузо, Ачерби, Гольданига, Лирола, Маццителли (Миссироли, 74), Сенси, Кассата, Рагуза (Берарди, 65), Политано, Фальчинелли.

Предупреждения: Маццителли, 38. Пелузо, 71. Кассата, 78.

Судья: Пиллитери (Италия).

29 ноября. Реджо-Эмилия. Стадион Mapei Stadium - Citta del Tricolore.

Расписание матчей Кубка Италии