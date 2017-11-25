"Сассуоло" в большинстве проиграл "Вероне", "Кьево" обыграл СПАЛ

"Верона" на выезде переиграла "Сассуоло" в матче 14-го тура чемпионата Италии несмотря на то, что осталась в меньшинстве на 67-й минуте встречи. В другой встрече "Кьево" сыграл у "СПАЛа".
Чемпионат Италии
Серия А
14-й тур
"Сассуоло" - "Верона" - 0:2 (0:2)
Голы: Б.Сукулини, 22 (0:1). Верде, 31 (0:2).
"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Гаццола, Пелузо, Ачерби, Бьондини (Маццителли, 61), Миссироли, Маньянелли (Фальчинелли, 61), Матри, Берарди (Скамакка, 75), Политано.
"Верона": Николас, Касерес, Эрто, Караччоло, Бюхель, Б.Сукулини, Ромулу, Валоти, Черчи (Паццини, 61. Бесса, 87), Верде (Супрен, 80), Фарес.
Предупреждения: Эрто, 12. Фарес, 80.
Удаление: Эрто (В), 67.
Судья: Валери.
Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".
"Кьево" - "СПАЛ" - 2:1 (0:1)
Голы: Цесар, 17 - в свои ворота (0:1). Инглезе, 66 (1:1). Инглезе, 81 (2:1).
"Кьево": Соррентино, Цесар, Гобби, Томович, Каччаторе, Бирса (Гаудино, 88), Хетемай, Ригони (Депаоли, 76), Бастьен, Меджорини (Пеллиссьер, 57), Инглезе.
"СПАЛ": Гомис, Фелипе, Маттьелло, Викари, Вяйсянен (Скьявон, 84), Скьяттарелла (Мора, 76), Риццо, Грасси, Лаццари, Палоски, Бонаццоли (Флоккари, 70).
Предупреждение: Мора, 81.
Судья: Пеццуто.
Верона. Стадион "Marc'Antonio Bentegodi".