"Сассуоло" в большинстве проиграл "Вероне", "Кьево" обыграл СПАЛ

"Верона" на выезде переиграла "Сассуоло" в матче 14-го тура чемпионата Италии несмотря на то, что осталась в меньшинстве на 67-й минуте встречи. В другой встрече "Кьево" сыграл у "СПАЛа".

Чемпионат Италии

Серия А

14-й тур

"Сассуоло" - "Верона" - 0:2 (0:2)

Голы: Б.Сукулини, 22 (0:1). Верде, 31 (0:2).

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Гаццола, Пелузо, Ачерби, Бьондини (Маццителли, 61), Миссироли, Маньянелли (Фальчинелли, 61), Матри, Берарди (Скамакка, 75), Политано.

"Верона": Николас, Касерес, Эрто, Караччоло, Бюхель, Б.Сукулини, Ромулу, Валоти, Черчи (Паццини, 61. Бесса, 87), Верде (Супрен, 80), Фарес.

Предупреждения: Эрто, 12. Фарес, 80.

Удаление: Эрто (В), 67.

Судья: Валери.

Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".

"Кьево" - "СПАЛ" - 2:1 (0:1)

Голы: Цесар, 17 - в свои ворота (0:1). Инглезе, 66 (1:1). Инглезе, 81 (2:1).

"Кьево": Соррентино, Цесар, Гобби, Томович, Каччаторе, Бирса (Гаудино, 88), Хетемай, Ригони (Депаоли, 76), Бастьен, Меджорини (Пеллиссьер, 57), Инглезе.

"СПАЛ": Гомис, Фелипе, Маттьелло, Викари, Вяйсянен (Скьявон, 84), Скьяттарелла (Мора, 76), Риццо, Грасси, Лаццари, Палоски, Бонаццоли (Флоккари, 70).

Предупреждение: Мора, 81.

Судья: Пеццуто.

Верона. Стадион "Marc'Antonio Bentegodi".