"Сассуоло" приобрел нападающего "Интера" Одгора

Форвард Йенс Одгор покинул "Интер" и стал игроком "Сассуоло", сообщает официальный сайт нерадзурри. При этом у миланского клуба будет опция обратного выкупа игрока.

По неофициальной информации, "Интер" сможет выкупить датчанина за пять миллионов евро следующим летом или за 10 миллионов - через два года. 19-летний датчанин в прошлом сезоне не играл за первую команду "Интера". В чемпионате молодежных команд он провел 18 матчей и забил семь мячей при трех голевых передачах.