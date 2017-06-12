"Сассуоло" подтвердил переход Ди Франческо в "Рому"

Генеральный директор "Сассуоло" Джованни Карневали подтвердил, что в скором времени наставник команды Эусебио Ди Франческо станет главным тренером "Ромы". Ранее сообщалось, что клуб требует у римлян 3 миллиона евро за расторжение контракта со специалистом.

– Можем подтвердить, что скоро Ди Франческо будет в "Роме", - цитирует Sassuolo Calcio News Карневали. – В Риме очень заинтересованы решить вопрос в течение нескольких дней. Кроме того, у нас не было никаких сомнений по поводу такого решения, учитывая наши прекрасные отношения с "Ромой".