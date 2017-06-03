"Сассуоло" отпустит Ди Франческо в "Рому", если получит 3 миллиона евро

Генеральный директор "Сассуоло" Джованни Карневали заявил, что клуб не собирается бесплатно отпускать наставника команды Эусебио Ди Франческо в "Рому". Отмечается, что сумма компенсации составляет 3 миллиона евро.

– Ничего не изменилось в отношении Ди Франческо, – цитирует Football Italia Карневали. – У нас все по договору. Если "Рома" выполнит условия, то он сможет уйти. Если нет, то останется в нашей команде.

Обмен игроками с "Ромой"? Это исключено. Сначала разберемся по вопросу с Ди Франческо, а потом перейдем к футболистам. Что касается Берарди: мы хотим сохранить его, и на данный момент у нас не было никаких конкретных предложений.