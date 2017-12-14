"Сассуоло" опроверг информацию о переходе Берарди в "Рому"

Исполнительный директор "Сассуоло" Джованни Карневали опроверг информацию о том, что нападающий Доменико Берарди может сменить клуб. По его словам, черно-зеленые не получали предложений о переходе форварда.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с игроком заинтересована "Рома". Предполагалось, что римляне готовы заплатить за трансфер 23-летнего итальянца около 40 миллионов евро.

– "Сассуоло" не получал запросов о трансфере Берарди, – приводит Football Italia слова Карневали. – Мы не намерены кого-то продавать зимой. И переход в "Рому" стал бы для него большим риском.

В текущем сезоне Берарди в составе "Сассуоло" провел 14 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две голевые передачи.